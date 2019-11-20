В Ярославле объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-20T18:54:48+03:00

Тема этого года – тепло и уют Фото: Олег ЗОЛОТО

Тема этого года – тепло и уют

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В прошлом году на конкурс было выставлено 30 объектов, а проголосовали за них около восьми тысяч человек.

- Тематика этого года – тепло и уют. В цветовых акцентах рекомендовано использовать бело-синюю гамму с возможностью применения отдельных световых элементов. Символ – варежка с надписью «Всем тепла!», - рассказал советник мэра Ярославля по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергей Бакшин.

В этом году конкурс проводится по семи номинациям:

— «Лучшее оформление объектов торговли», — «Лучшее оформление объектов сферы услуг», — «Лучшее оформление дворовой территории многоквартирных домов», — «Лучшее оформление фасадов многоквартирных домов», — «Лучшее оформление объектов социальной сферы», — «Лучшая частная инициатива Новогоднего оформления», — «Самая оригинальная идея Новогоднего оформления».

Новшество этого конкурса – отдельный подарок для развития малого бизнеса. Лучший получит бесплатное изготовление и размещение рекламы на трех площадках.

Заявки нужно подать до 15 декабря по адресу reklama_prazdniki@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU