2019-11-20T18:24:36+03:00
Общество

В Ярославской области проводится проверка из-за отвратительного качества воды в Ростове

Из кранов ростовцев шла вода с пеной
Полина Вачнадзе
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Результаты взятых сегодня проб будут готовы через две недели. ФОТО: правительство Ярославской областиРезультаты взятых сегодня проб будут готовы через две недели. ФОТО: правительство Ярославской области
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Из-за жалоб жителей города на отвратительное качество воды, которая идет из-под крана, сегодня в Ростовском районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Единственный источник водоснабжения для Ростова, Ишни, Варниц, Восхода, Семибратово-1 и Белогостиц является река Устье. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования уже взяли из нее пробы – в районе водозабора, выше и ниже по течению. Кроме того, с помощью беспилотника исследуются берега для выявления отходов животноводства.

- Результаты взятых сегодня проб будут готовы через две недели. Материалы направим в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Комплексные рейдовые обследования сельхозугодий, расположенных на берегах рек, являющихся источниками питьевого водоснабжения, в настоящее время проходят по всему региону, - сказал главный эксперт комитета экологического надзора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Напомним, что в качестве возможных причин ухудшения качества воды в Устье, специалисты называют работу местных сельхозпредприятий, а также ноябрьский паводок и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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