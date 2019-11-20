Ярославна может лишиться автомобиля из-за долга в 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-20T17:19:50+03:00

Машина арестована, но у хозяйки есть шанс ее вернуть

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Чтобы вернуть себе автомобиль, женщина должна расплатиться с долгами. Она должна кредитной организации 350 тысяч рублей, но добровольно их возвращать не спешит.

В ответ на бездействие женщины, приставы наложили арест на все регистрационные действия в отношении машины, а гражданке вручили требования о предоставлении авто для составления акта описи и ареста.

- Однако требование было проигнорировано, судебные приставы приняли решение о розыске автомобиля. В итоге его нашли, арестовали и поместили на специализированную автостоянку, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Если в течение 10 дней Ярославна не погасит задолженность, то машину сначала оценят, а потом выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU