Ярославна может лишиться автомобиля из-за долга в 350 тысяч рублей
Чтобы вернуть себе автомобиль, женщина должна расплатиться с долгами. Она должна кредитной организации 350 тысяч рублей, но добровольно их возвращать не спешит.
В ответ на бездействие женщины, приставы наложили арест на все регистрационные действия в отношении машины, а гражданке вручили требования о предоставлении авто для составления акта описи и ареста.
- Однако требование было проигнорировано, судебные приставы приняли решение о розыске автомобиля. В итоге его нашли, арестовали и поместили на специализированную автостоянку, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Если в течение 10 дней Ярославна не погасит задолженность, то машину сначала оценят, а потом выставят на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU