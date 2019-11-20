В Ярославле на стройке с 17 этажа на электромонтёра упали мешки штукатурки

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-20T17:13:35+03:00

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В Тутаеве Ярославской области состоялся суд по факту травмирования электромонтёра на одной из строек Ярославля. В сентябре 2018 года в результате несоблюдения требований безопасности при осуществлении погрузочных работ на потерпевшего с 17 этажа упали мешки с сухой штукатуркой.

- В результате падения истец получил закрытый компрессионный перелом позвоночника, ему была проведена операция. Указанные повреждения причинили здоровью работника тяжкий вред, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда потерпевшего. Суд постановил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU