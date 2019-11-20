2019-11-20T17:04:57+03:00
Общество

В Ярославле откроется 20 бесплатных катков: адреса

Уже можно начинать точить коньки
Полина Вачнадзе
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Будут работать и частные кортыБудут работать и частные кортыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на не совсем зимнюю погоду, снег и морозы уже не за горами. Ярославль потихоньку начал готовиться к зимнему сезону. Мэрия города опубликовала список катков, где можно будет покататься бесплатно. В этом году откроется 20 таких площадок.

Кировский район:

- ул.Победы, 15а

- ул.Салтыкова-Щедрина, 75

- Советская площадь

Красноперекопский район:

- ул.8 Марта, 14

- ул. Калмыковых, парк «Рабочий сад»

- ул.Лесная, 5

Фрунзенский район:

- ул.Щепкина, 10

- пр-т Фрунзе, 58

- ул. Калинина, 35а

- Московский пр-т, 133

Дзержинский район:

- Тутаевское шоссе, 62

- Красноперевальский пер., 4

Заволжский район:

- ул.Алмазная у дома №1 корп.7

- ул.Спартаковская, 10

- пр-т Авиаторов, 84

- ул.Клубная, 19

- ул.3-я Яковлевская, 31

Ленинский район:

- ул.Щапова, 14

- ул.Чкалова, 26

- ул.Добрынина, 25г

Будут работать и частные корты. Их откроют на Которосльной набережной 46а, у ТРЦ «Альтаир», у «Атланта» на улице Павлова, у СРК «Маракана» на улице Большая ФЕдеровская, 109 и на улице Дядьковская, 7 в ГУОР по хоккею.

Крытые катки ждут вас в ДС «Торпедо», ФСК «Заволжский», ФСК «Чемпион» и в «Арене-2000».

ИСТОЧНИК KP.RU

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