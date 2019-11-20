В Ярославле откроется 20 бесплатных катков: адреса
Несмотря на не совсем зимнюю погоду, снег и морозы уже не за горами. Ярославль потихоньку начал готовиться к зимнему сезону. Мэрия города опубликовала список катков, где можно будет покататься бесплатно. В этом году откроется 20 таких площадок.
Кировский район:
- ул.Победы, 15а
- ул.Салтыкова-Щедрина, 75
- Советская площадь
Красноперекопский район:
- ул.8 Марта, 14
- ул. Калмыковых, парк «Рабочий сад»
- ул.Лесная, 5
Фрунзенский район:
- ул.Щепкина, 10
- пр-т Фрунзе, 58
- ул. Калинина, 35а
- Московский пр-т, 133
Дзержинский район:
- Тутаевское шоссе, 62
- Красноперевальский пер., 4
Заволжский район:
- ул.Алмазная у дома №1 корп.7
- ул.Спартаковская, 10
- пр-т Авиаторов, 84
- ул.Клубная, 19
- ул.3-я Яковлевская, 31
Ленинский район:
- ул.Щапова, 14
- ул.Чкалова, 26
- ул.Добрынина, 25г
Будут работать и частные корты. Их откроют на Которосльной набережной 46а, у ТРЦ «Альтаир», у «Атланта» на улице Павлова, у СРК «Маракана» на улице Большая ФЕдеровская, 109 и на улице Дядьковская, 7 в ГУОР по хоккею.
Крытые катки ждут вас в ДС «Торпедо», ФСК «Заволжский», ФСК «Чемпион» и в «Арене-2000».
ИСТОЧНИК KP.RU