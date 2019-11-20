Ярославцы старше 65 лет смогут пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-20T16:13:39+03:00

В Тутаевской больнице под диспансеризацию сельских жителей отведено от 2 до 4 дней в неделю. ФОТО: правительство Ярославской области

До конца этого года обследуют больше 8 тысяч сельских жителей

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Чтобы сельские жители старше 65 лет смогли пройти медицинское обследование, приобретено 16 автомобилей «Газель Некст», на которых соцработники возят пенсионеров в больницы. На данный момент врачи осмотрели уже больше 6 тысяч пациентов, до конца года диспансеризацию пройдут 8375 селян.

Все районные больницы составляют графики, по ним и доставляются сельские жители. На эти дни врачи должны организовать работу так, чтобы люди смотри обследоваться за один день, без очередей.

В Тутаевской больнице под диспансеризацию сельских жителей отведено от 2 до 4 дней в неделю. Все процедуры проводятся в отделении медицинской профилактики. На данный момент в ЦРБ уже обследовалось более 300 человек, до конца года диспансеризацию пройдут еще 100 тутаевцев. Регулярные медобследования помогают выявить серьезные заболевания еще на ранних стадиях. Например, у шести жителей Тутаевского района обнаружили опухоли, пациентов направили на лечение в онкологическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU