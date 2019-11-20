На Рыбинском НаШествии Деды Морозы посоревнуются в скорости
На НаШествии Дедов Морозов-2019 пройдет общегородская зарядка, новогодний легкоатлетический забег, старты в валенках, с «ватрушками», а также забеги Дедов Морозов и Снегурочек.
Спортивная часть мероприятия пройдет у ДК «Полет». Стартует она в полдень с легкоатлетического забега на 5 и 10 километров и все участники по традиции украсят свои костюмы по-новогоднему.
Пока легкоатлеты будут ставить свои рекорды, болельщики смогут и отдохнуть, и повеселиться. Пройдет забеги на 30 метров Дедов Морозов вместе со Снегурочками, гонки в валенках на дистанции 60 и 200 метров. Если нет своих валенок, не расстраивайтесь, организаторы выдадут. Дистанции в этот раз распределятся по росту участников: все, кто ниже 150 сантиметров, побегут 60 метров, кто выше – 200.
Запланированы и экстремальные забеги с «ватрушками» команд, состоящих из одного взрослого и одного ребенка. Победители получат сладкие призы.
Спортивные мероприятия продлятся час. После запланирована встреча легкоатлетов и их награждение, а потом все желающие смогут посмотреть на шествие Дедов Морозов.
ИСТОЧНИК KP.RU