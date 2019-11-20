Автобус Ярославль-Углич и не только: как изменятся пассажирские перевозки в новом году

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-20T14:51:49+03:00

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В новом году в Ярославской области на междугородних рейсах произойдут изменения. Они коснутся маршрутов внутри региона. Пять из них заменят более удобными. Во всяком случае, так считают в департаменте транспорта.

– Основанием для оптимизации региональной сети пассажирского транспорта стали серьезные исследования экспертов областного и федерального уровней, – отметил и. о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Так, под замену пойдут маршруты №134, 503, 515, 533, 185.

Из Углича в Ярославль вместо 503-го будет ездить 502-ой маршрут Ярославль-Большое Село-Углич. Автобус будет не один, а целых восемь, и дорога станет занимать на 35 минут меньше.

- Также транспортное сообщение в направлении Углича обеспечат маршруты №509 Борисоглебский – Углич и №524 Борисоглебский – Ярославль АВ. При этом перевозки будут осуществляться ежедневно, тогда как в настоящее время автобус на данном направлении ходит четыре дня в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. – отмечают в мэрии Ярославля.

Большое Село и Мышкин соединит рейс №512 Ярославль – Мышкин, вместо двух автобусов будет ездить три.

Вместо маршрута №515 Данилов – Середа – Ярославль пассажиры смогут воспользоваться автобусами №520 Любим – Середа – Ярославль и №107 Данилов – Середа.

Автобусы Данилов-Пошехонье и Ярославль-Вятское-Красный Профинтерн отменят, но пустят рейс №130в Ярославль – Красный Профинтерн – Вятское.

ИСТОЧНИК KP.RU