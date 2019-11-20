В Ярославле отец-алкоголик должен выплатить сыну-инвалиду 219 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-20T13:34:41+03:00

Все это время, что подросток находился на государственном обеспечении, отец ежемесячно получал его пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина долгое время получал пенсию на ребенка, который жил на гособеспечении

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11-летний ребенок-инвалид находился на иждивении своего отца, мать была лишена родительских прав еще в 2012 году. Но и 39-летний отец не являлся образцом добропорядочности. Так как мужчина злоупотреблял алкоголем, с октября 2018 года по март 2019-го ребенок жил в центре «Медвежонок», а до этого почти год провел в Багряниковской школе-интернате.

Все это время, что подросток находился на государственном обеспечении, отец ежемесячно получал его пенсию – почти 11,5 тысяч рублей, а также выплату, положенную инвалидам – 2,2 тысячи рублей.

- Было установлено, что отец участия в жизни ребенка не принимал, денежные средства на содержание в государственные учреждения не передавал, - пояснил старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.

Красноперекопский суд в феврале этого года ограничил ярославца в родительских правах, а Дзержинская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с мужчины 219 тысяч 682 рубля – столько он «задолжал» ребенку, пока тот жил в интернатах.

Требования прокуратуры суд удовлетворил, но в силу решение пока еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU