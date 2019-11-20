Изувечил беременную женщину. Дело виновника резонансного ДТП в Ярославле передали в суд
В Ярославле в суд передано уголовное дело водителя автобуса, по чьей вине серьезно пострадали люди. В декабре прошлого года на пересечении Юго-западной окружной с Московским проспектом мужчина проехал на «красный» и протаранил легковушку. За рулем «Хонды» находился 21-летний молодой человек , а на пассажирском сиденье – 28-летняя беременная женщина. В результате аварии водитель иномарки почти не пострадал, а его пассажирку госпитализировали с травмами головы, груди и обеих ног.
После судебно-медицинской и автотехнической экспертизы 56-летний водитель автобуса «Лион» признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено. Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU