Изувечил беременную женщину. Дело виновника резонансного ДТП в Ярославле передали в суд

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-20T13:14:38+03:00

Столкновение автобуса и легковушки на Московском проспекте в Ярославле 3 декабря 2018 года. Фото: Анатолий Чуйкин в группе "Подслушано у водителей"/vk.com

Изменить размер текста: A A

В Ярославле в суд передано уголовное дело водителя автобуса, по чьей вине серьезно пострадали люди. В декабре прошлого года на пересечении Юго-западной окружной с Московским проспектом мужчина проехал на «красный» и протаранил легковушку. За рулем «Хонды» находился 21-летний молодой человек , а на пассажирском сиденье – 28-летняя беременная женщина. В результате аварии водитель иномарки почти не пострадал, а его пассажирку госпитализировали с травмами головы, груди и обеих ног.

После судебно-медицинской и автотехнической экспертизы 56-летний водитель автобуса «Лион» признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено. Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU