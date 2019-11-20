2019-11-20T13:14:38+03:00
Происшествия

Изувечил беременную женщину. Дело виновника резонансного ДТП в Ярославле передали в суд

Водитель автобуса, который протаранил легковую «Хонду», признал свою вину
Роман РЫЖИКОВ
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Столкновение автобуса и легковушки на Московском проспекте в Ярославле 3 декабря 2018 года. Фото: Анатолий Чуйкин в группе "Подслушано у водителей"/vk.comСтолкновение автобуса и легковушки на Московском проспекте в Ярославле 3 декабря 2018 года. Фото: Анатолий Чуйкин в группе "Подслушано у водителей"/vk.com
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В Ярославле в суд передано уголовное дело водителя автобуса, по чьей вине серьезно пострадали люди. В декабре прошлого года на пересечении Юго-западной окружной с Московским проспектом мужчина проехал на «красный» и протаранил легковушку. За рулем «Хонды» находился 21-летний молодой человек , а на пассажирском сиденье – 28-летняя беременная женщина. В результате аварии водитель иномарки почти не пострадал, а его пассажирку госпитализировали с травмами головы, груди и обеих ног.

После судебно-медицинской и автотехнической экспертизы 56-летний водитель автобуса «Лион» признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено. Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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