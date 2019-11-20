Почему убираются автобусные маршруты в Ярославской области?

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-20T12:05:20+03:00

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Основная причина отмены этих маршрутов – отсутствие пассажиров по данным направлениям, сообщает департамент транспорта Ярославской области. Например, автобус №134 «Ярославль – Красный Профинтерн» в 5 утра уходит практически пустым. Вместо него с 1 января пассажиры могут сесть на №130В «Ярославль – Красный Профинтерн – Вятское». Пользуется очень низкой популярностью и маршрут №533 «Данилов – Пошехонье», который ходит по понедельникам в 3:05 утра.

Мало востребован маршрут №503 «Ярославль – Ростов – Углич». Вместо него транспортное сообщение будет обеспечивать автобус №509 «Борисоглеб – Углич» и №524 «Борисоглеб – Ярославль АВ». Кроме того, если раньше уехать можно было только по понедельникам, пятницам и в выходные дни, то эти автобусы будут работать ежедневно.

Добраться из Ярославля до Углича с 1 января можно рейсом №502 «Ярославль – Большое Село», при этом время в пути сократится на 35 минут по сравнению с маршрутом №503 «Ярославль – Ростов – Углич» и составит 2 часа 45 минут. Помимо этого на маршруте вместо одного автобуса будут работать восемь разной вместимости.

Вместо №185 «Большое Село – Мышкин» будет ходить №512 «Ярославль – Мышкин» и три автобуса вместо двух.

№520 «Любим – Середа – Ярославль» и №107 «Данилов – Середа» придут на смену №515 «Данилов – Середа».

ИСТОЧНИК KP.RU