В ночном пожаре под Ярославлем погиб мужчина
Частный дом в деревне Михалевка тушили всю ночь
По предварительной информации, погиб хозяин домаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня ночью, 20 ноября, в Ярославской области случился крупный пожар, который унес жизнь мужчины. Около 3 часов на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в деревне Михалевка в Некрасовском микрорайоне. Вспыхнул дом № 23. На место немедленно прибыли три пожарные машины, жилое здание тушили всю ночь. Полностью справиться с огнем удалось только к семи утра.
К несчастью, во время пожара погиб мужчина. Вероятно, хозяин дома. По предварительным данным, ему было 54 года. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU