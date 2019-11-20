В ночном пожаре под Ярославлем погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-20T11:45:45+03:00

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Сегодня ночью, 20 ноября, в Ярославской области случился крупный пожар, который унес жизнь мужчины. Около 3 часов на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в деревне Михалевка в Некрасовском микрорайоне. Вспыхнул дом № 23. На место немедленно прибыли три пожарные машины, жилое здание тушили всю ночь. Полностью справиться с огнем удалось только к семи утра.

К несчастью, во время пожара погиб мужчина. Вероятно, хозяин дома. По предварительным данным, ему было 54 года. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU