В Ярославле на несколько дней перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-20T10:48:36+03:00

На время форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле перекроют четыре улицы Фото: Роман РЫЖИКОВ

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Ярославль готовится к очередному Всероссийскому форуму профориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет в нашем городе с 23 по 26 ноября. Пока молодые дарования будут заняты программой, ярославским водителям придется мириться с некоторыми неудобствами: на время форума перекроют несколько улиц.

Так, на улице Чайковского будет невозможно проехать от улицы Свободы до Салтыкова-Щедрина, На которосльной набережной – от Мукомольного переулка до дома № 14 на площади Богоявления, Южного переулка, местного проезда в районе дома № 30 по Которосльной набережной.

Ограничения коснуться не только центральных улиц: на улице Институтской – от Московского проспекта до Гагарина, внутриквартальном проезде от улицы Гагарина до улицы Институтская расположенном в районе УКСК «Арена – 2000» вдоль домов №№ 4, 9, 7 по улице Институтская и Гагарина.

На перечисленных участках улиц будет действовать ограничение движения с 7 утра 23 ноября до 20 часов 26 ноября. Здесь же вводится ограничение остановки и стоянки.

Ограничения будут действовать с с 7 утра 23 ноября до 20 часов 26 ноябряФото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU