Тренер-самоучка из Нижнего Новгорода кинула детей на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-20T10:09:42+03:00

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В Ярославской области задержали мошенницу, которая кинула детей на три миллиона рублей. Тренер-самоучка по художественной гимнастике обещала маленьким спортсменам и их родителям сборы в Турции, Италии и на Кипре и исчезла с деньгами. Пострадавшие жили и тренировались в Переславле-Залесском. Когда семьи поняли, что произошло, они обратились в полицию.

- В настоящее время в рамках предварительного расследования сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ задержана подозреваемая жительница Нижнего Новгорода женщина 1987 г.р., работавшая тренером, при этом не имевшая специального образования в области физической культуры и спорта. – рассказали в полиции.

Раньше женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас сотрудники решают вопрос об избрании меры пресечения, а следователи ищут других пострадавших от мошенницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU