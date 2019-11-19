В Ярославле затопило нижний ярус набережной

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-19T13:05:50+03:00

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Уровень воды в Волге поднялся после продолжительных дождей, которые шли в ноябре. За несколько дней выпала почти месячная норма осадков. В итоге ступени на нижнем ярусе набережной Волги затопило. Однако волноваться не стоит, критических отметок уровень воды не достиг и вряд ли достигнет.

- Уровень воды в норме, с 14 ноября уже началось снижение уровня Волги. Подтоплений на данный момент нет. Со следующей недели обещают заморозки, поэтому повышение воды вряд ли будет, - сообщали в пресс-службе УМЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU