В Ярославле затопило нижний ярус набережной
Но никакой опасности нет, уровень воды уже снижается
С 14 ноября уже началось снижение уровня Волги. ФОТО: Николай Плигин группа "Жесть Ярославля" Вконтакте
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Уровень воды в Волге поднялся после продолжительных дождей, которые шли в ноябре. За несколько дней выпала почти месячная норма осадков. В итоге ступени на нижнем ярусе набережной Волги затопило. Однако волноваться не стоит, критических отметок уровень воды не достиг и вряд ли достигнет.
- Уровень воды в норме, с 14 ноября уже началось снижение уровня Волги. Подтоплений на данный момент нет. Со следующей недели обещают заморозки, поэтому повышение воды вряд ли будет, - сообщали в пресс-службе УМЧС по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU