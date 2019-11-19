В Ярославле задержан мужчина, ограбивший 94-летнюю бабушку
Он вырвал из рук пенсионерки сумку с продуктами и деньгами
С помощью камер удалось установить приметы грабителя и его личность. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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ЧП произошло рано утром на улице Заливной в Заволжском районе. 94-летняя женщина возвращалась из магазина с покупками, когда на нее напал мужчина. Он толкнул старушку и вырвал из ее рук сумку, где были купленные продукты и деньги.
На поиски грабителя направили экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. С помощью камер удалось установить приметы бессовестного грабителя и его личность. Сотрудники охраны проверили места, где он мог находиться, и задержали подозреваемого, после чего передали полиции. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU