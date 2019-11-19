Ярославль вошел в топ-7 городов, привлекательных для путешествий с детьми
Список самых популярных городов для путешествий матерей с детьми на новогодние каникулы опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. В первую семерку вошли Тюмень, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань и Ярославль.
В основном в каникулы бронируются поездки на 3-6 ночей. Самый дешевый отдых в Новый год будет в Краснодаре – 1,4 тысяч рублей, самый дорогой в Казани (4,5 тысячи) и в Ярославле (5 тысяч).
Кстати, по данным сервиса, мамы с малышами путешествуют одни не так часто, в основном стараются организовать семейный отдых, взять с собой и папу тоже.
ИСТОЧНИК KP.RU