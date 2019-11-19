2019-11-19T10:19:19+03:00
Общество

Ярославль вошел в топ-7 городов, привлекательных для путешествий с детьми

Опрос сделали накануне Дня матери
Полина Вачнадзе
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Кстати, мамы с малышами путешествуют одни не так часто, в основном стараются организовать семейный отдых, взять с собой и папу тоже.Кстати, мамы с малышами путешествуют одни не так часто, в основном стараются организовать семейный отдых, взять с собой и папу тоже.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Список самых популярных городов для путешествий матерей с детьми на новогодние каникулы опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. В первую семерку вошли Тюмень, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань и Ярославль.

В основном в каникулы бронируются поездки на 3-6 ночей. Самый дешевый отдых в Новый год будет в Краснодаре – 1,4 тысяч рублей, самый дорогой в Казани (4,5 тысячи) и в Ярославле (5 тысяч).

Кстати, по данным сервиса, мамы с малышами путешествуют одни не так часто, в основном стараются организовать семейный отдых, взять с собой и папу тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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