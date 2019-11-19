2019-11-19T10:06:28+03:00
Общество

Ярославские приставы через социальные сети разыскали злостного неплательщика алиментов

Мужчина нигде не работал и не жил по прописке
Полина Вачнадзе
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Телефон горе-отцу вернули, а деньги перечислили ребенкуТелефон горе-отцу вернули, а деньги перечислили ребенкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несколько лет житель Даниловского района не платил алименты на содержание своей дочери. Всего он задолжал ребенку больше 580 тысяч рублей. Долгое время приставы пытались разыскать неплательщика, но все зря: он нигде официально не работал, по месту регистрации не жил.

Тогда приставы нашли профиль мужчины в социальной сети и там связались с ним. На контакт неплательщик, что удивительно, пошел и даже явился в отдел на беседу.

- В отношении него был составлен протокол, после чего изъяли мобильный телефон. Тогда должник изъявил желание самостоятельно реализовать арестованное имущество и зачислил на депозитный счет отдела денежные средства, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Телефон горе-отцу вернули, а деньги перечислили ребенку. Но на этом дело не закончилось. Суд, рассмотрев протокол, назначил даниловцу 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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