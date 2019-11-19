Ярославские приставы через социальные сети разыскали злостного неплательщика алиментов
Несколько лет житель Даниловского района не платил алименты на содержание своей дочери. Всего он задолжал ребенку больше 580 тысяч рублей. Долгое время приставы пытались разыскать неплательщика, но все зря: он нигде официально не работал, по месту регистрации не жил.
Тогда приставы нашли профиль мужчины в социальной сети и там связались с ним. На контакт неплательщик, что удивительно, пошел и даже явился в отдел на беседу.
- В отношении него был составлен протокол, после чего изъяли мобильный телефон. Тогда должник изъявил желание самостоятельно реализовать арестованное имущество и зачислил на депозитный счет отдела денежные средства, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Телефон горе-отцу вернули, а деньги перечислили ребенку. Но на этом дело не закончилось. Суд, рассмотрев протокол, назначил даниловцу 10 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU