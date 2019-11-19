Житель Переславля дважды похитил деньги из кассы магазина, где работал

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-19T09:49:35+03:00

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В одном из салонов сотовой связи Переславля в кассе обнаружилась недостача 9,5 тысяч рублей. Подозреваемый нашелся быстро – теперь уже бывший сотрудник магазина, молодой человек 1996 года рождения. Как оказалось, это был уже не первый случай, когда он «заимствовал» деньги своего работодателя.

В первый раз переславец, по его же словам, очень нуждался в деньгах. Поэтому, когда продал два сотовых телефона, деньги за товар положил не в кассу, а себе в карман. Недостача, конечно, обнаружилась, и продавец признался во всем. На первый раз владелец магазина пошел ему навстречу и оставил на работе, но с условием, что ущерб будет возмещен. И вроде все наладилось, но через некоторое время переславец вновь взялся за старое и повторил прежнюю схему.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU