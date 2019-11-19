2019-11-19T09:09:30+03:00
Общество

Рыбинец может сесть за неуплату алиментов

49-летний мужчина забыл, что значит содержать своего сына
Полина Вачнадзе
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Долг перед ребенком у недобросовестного отца составил более 50 тысяч рублей.Долг перед ребенком у недобросовестного отца составил более 50 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рыбинская городская прокуратура вышла в суд с обвинением в адрес 49-летнего местного жителя. Мужчина не хотел содержать своего 15-летнего сына и уже привлекался за это к административной ответственности. Но такое предупреждение не подействовало. В итоге долг перед ребенком у недобросовестного отца составил более 50 тысяч рублей.

Суд признал рыбинца виновным в преступлении и отправил его в колонию-поселение на 3 месяца и 9 дней. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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