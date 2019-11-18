2019-11-18T22:24:04+03:00
Спорт

Ярославские «студенты» превзошли московских «академиков» и вышли на первое место в Суперлиге 1

«Буревестник» в Москве в «Крылатском» обыграл Академию баскетбола
Виктор ПОЛЯК
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Поскольку наша команда брала свое начало в студенческом спортобществе, потому и «Буревестник», то поневоле матч в Москве в «Крылатском» напрашивается на своеобразный баскетбольный экзамен, который предстояло сдавать московским экзаменаторам из МБА. И надо сказать, что экзамен плавно по ходу игры перешел в настоящую защиту, но не дипломов, а лидерства нашей команды в чемпионате.

В качестве забойщика у «Бури» в этом матче выступил легионер Джастин Роберсон, которому, к сожалению, пришлось быть в этом представительстве в одиночестве, так как Артем Бутянковс, хотя и был в заявке и находился возле нашей скамейки, но без игровой формы. На паркет Артем так и не выходил. Однако Джастин с большим успехом отработал за себя и за того парня, набросав в итоге 27 очков. Уже через пару минут на табло «Крылатского» был счет – МБА-Роберсон – 9:3. Потому что у нас только Джастин набирал очки.Причем, в блестящем стиле. И в проходе, и из-за дуги, и со штрафных. Амплуа забойщика так понравилось Джастину, что он в каждой четверти первым в команде поражал чужое кольцо. Лишь в четвертой ему в этом помешал Александр Стуленков со штрафного. Но ответ Джастина из-за дуги последовал незамедлительно. И все же более важной причиной для победы «Бури» над «академиками» была защита. Парни Михаила Терехова буквально бульдожьей хваткой разбирали всех соперников, мастерски перекрывая прорывы к своему щиту. Конечно, на совсем перекрывать невозможно, однако эффект от защиты отражался на табло после каждой четверти, примерно, по пять очков в плюсе принося команде Терехова. Отсутствие Бутянковса приходилось за счет большего, чем обычно, игрового времени у Владимира Белова, Александрам Ермоловичу и Стуленкову, а также Андрею Семенову. Им не раз удавались блок-шоты, чем шокировали москвичей. Но еще больший шок был от скоростных прорывов под кольцо у того же Джастина, а также Александра Корчагина. «Академики» на это только растерянно разводили руками.

Когда перевес «Бури» в очках превысил в четвертой четверти отметку 20, исход матча уже не вызывал ни у кого сомнений. Игра стала более открытой, а в этом у наших всегда отлично получается. После этой победы у «Бури» стало 14 очков, что позволило впервые занять позицию лидера Суперлиги.

МБА(Москва) - - «Буревестник» - 66 : 89(19:24, 13:18, 18:24, 16:23)

ИСТОЧНИК KP.RU

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