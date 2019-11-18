2019-11-18T17:53:27+03:00
Общество

В Ярославской области появились четыре новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта

Помимо этого, в регион поступили два передвижных флюорографа
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сейчас в парке мобильной медицины Ярославской области уже есть 10 ФАПов.Сейчас в парке мобильной медицины Ярославской области уже есть 10 ФАПов.Фото: Правительство Ярославской области
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Для жителей муниципальных районов Ярославской области закуплено новое медицинское оборудование. В Ярославль уже поступили четыре фельдшерско-акушерских пункта и два передвижных флюорографа.

– Сейчас в парке мобильной медицины уже есть 10 ФАПов, большинство из которых было передано районам в начале года, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новые мобильные пункты будут переданы в Любимскую, Даниловскую, Первомайскую, и Некрасовскую районные больницы. Флюорографы отправят в Переславскую и Угличскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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