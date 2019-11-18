2019-11-18T18:49:59+03:00
Происшествия

За выходные в Ярославле поймали 60 пьяных водителей

10 – не в первый раз
Роман РЫЖИКОВ
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Многих из них ждет уголовная ответственностьМногих из них ждет уголовная ответственностьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За пятницу, субботу и воскресенье в Ярославле и области сотрудники Госавтоинспекции поймали 60 пьяных водителей. Десять нарушителей уже не впервые попадаются правоохранителям пьяными за рулем, и их ждут серьезные неприятности.

Так, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и за отказ от прохождения медосвидетельствования грозит лишение прав от полутора до двух лет, штраф 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – уголовная ответственность.

А уже в начале рабочей недели на Пятерке удалось поймать целую машину пьяных. Не обошлось без ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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