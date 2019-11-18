2019-11-18T14:41:22+03:00
Общество

Из ярославской наркологической больницы эвакуировали персонал и посетителей

Полиция и спасатели не в курсе, в чем проблема
Полина Вачнадзе
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До самой больницы дозвониться не удалосьДо самой больницы дозвониться не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром из Ярославской областной наркологической больницы эвакуировали персонал и ярославцев, которые явились для прохождения шоферской комиссии. Однако, что так произошло – так и остается загадкой.

- Нам сообщений не поступало, спасатели на место не выезжали, - сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС по Ярославской области.

Примерно тот же ответ КП-Ярославль получила и в пресс-службе областного УМВД:

- Нет сведений, что там что-то происходит. Скорее всего, внутренняя тренировка.

До самой больницы дозвониться не удалось – телефон находится в постоянном режиме «занято». Возможно, позднее ситуация прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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