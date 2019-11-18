Из ярославской наркологической больницы эвакуировали персонал и посетителей
Сегодня утром из Ярославской областной наркологической больницы эвакуировали персонал и ярославцев, которые явились для прохождения шоферской комиссии. Однако, что так произошло – так и остается загадкой.
- Нам сообщений не поступало, спасатели на место не выезжали, - сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС по Ярославской области.
Примерно тот же ответ КП-Ярославль получила и в пресс-службе областного УМВД:
- Нет сведений, что там что-то происходит. Скорее всего, внутренняя тренировка.
До самой больницы дозвониться не удалось – телефон находится в постоянном режиме «занято». Возможно, позднее ситуация прояснится.
ИСТОЧНИК KP.RU