2019-11-18T10:33:45+03:00
Общество

Ярославский ликеро-водочный к розливу готов

На завод уже доставлено самое необходимое для возобновления производства алкогольной продукции
Виктор ПОЛЯК
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На прошлой неделе на завод прибыли две цистерны с этиловым спиртом.На прошлой неделе на завод прибыли две цистерны с этиловым спиртом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Долгое время простаивавший Ярославский ликеро-водочный завод со дня на день начнет поставлять на прилавки магазинов свою именную продукцию. Для этого уже решены все оргвопросы, а также приобретены и доставлены необходимые «комплектующие». В том числе доставлен самый ценный груз. На прошлой неделе на завод прибыли две цистерны с этиловым спиртом, как что, как говорится, можно запускать конвейер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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