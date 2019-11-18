Ярославский ликеро-водочный к розливу готов
На завод уже доставлено самое необходимое для возобновления производства алкогольной продукции
На прошлой неделе на завод прибыли две цистерны с этиловым спиртом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Долгое время простаивавший Ярославский ликеро-водочный завод со дня на день начнет поставлять на прилавки магазинов свою именную продукцию. Для этого уже решены все оргвопросы, а также приобретены и доставлены необходимые «комплектующие». В том числе доставлен самый ценный груз. На прошлой неделе на завод прибыли две цистерны с этиловым спиртом, как что, как говорится, можно запускать конвейер.
ИСТОЧНИК KP.RU