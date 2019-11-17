2019-11-17T11:10:58+03:00
Происшествия

В субботу в Ярославле за 20 минут две машины сбили двоих детей

Скорая доставила подростков в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В субботу, 16 ноября, около 19 часов на улице Бабича 33-летний водитель «Ситроена» сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу. Скорая помощь увезла подростка в больницу, и теперь он нуждается в амбулаторном лечении.

В этот же день, через 20 минут, на улице Панина «Мазда» наехала на 11-летнего пешехода. За рулем иномарки был 31-летний мужчина. Сбитого ребенка отвезли в больницу. Ему необходимо пройти лечение.

– По всем фактам проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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