2019-11-16T19:05:22+03:00
Общество

В Ярославле молодой человек угнал машину своего приятеля

И теперь пойдет за это под суд
Полина Вачнадзе
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Угонщик далеко не уехалУгонщик далеко не уехалФото: Евгения ГУСЕВА
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О пропаже автомобиля ВАЗ-21102 в полицию сообщил владелец: стоял-стоял автомобиль на улице Алмазная в Ярославле, а потом исчез. Сумма ущерба была невелика, всего 55 тысяч рублей, но все равно приятного мало.

Правда, расстраивался хозяин угнанной машины недолго, пропажу быстро нашли. А за рулем - его 18-летнего знакомого. Как оказалось, молодой человек, будучи в гостях у владельца авто, просто взял ключи от машины и уехал на ней. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобиле или иным транспортным средством без

цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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