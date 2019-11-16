В Ярославле молодой человек угнал машину своего приятеля

16 Нояб. 19:05 2019-11-16T19:05:22+03:00

И теперь пойдет за это под суд

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О пропаже автомобиля ВАЗ-21102 в полицию сообщил владелец: стоял-стоял автомобиль на улице Алмазная в Ярославле, а потом исчез. Сумма ущерба была невелика, всего 55 тысяч рублей, но все равно приятного мало.

Правда, расстраивался хозяин угнанной машины недолго, пропажу быстро нашли. А за рулем - его 18-летнего знакомого. Как оказалось, молодой человек, будучи в гостях у владельца авто, просто взял ключи от машины и уехал на ней. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобиле или иным транспортным средством без

цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU