Любимский аграрно-политехнический техникум стал лауреатом конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2019»
Любимский аграрно-политехнический техникум Ярославской области стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2019», учрежденный Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом социальной статистики.
- Также образовательная организация получила сертификат, подтверждающий включение в реестр лучших колледжей и право использования логотипа конкурса, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Общественную награду получила и Великосельская школа Гаврилов-Ямского района. Во всероссийском конкурсе она заняла первое место в номинации «Лучшая сельская школа России».
Организатором этого конкурса выступил Независимый общественный совет. Награждение лауреатов проходило в рамках конференции, посвященной вопросам образования.
ИСТОЧНИК KP.RU