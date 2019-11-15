Любимский аграрно-политехнический техникум стал лауреатом конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2019»

15 Нояб. 18:35 2019-11-15T18:35:32+03:00

Также образовательная организация получила сертификат, подтверждающий включение в реестр лучших колледжей и право использования логотипа конкурса. Фото: Правительство Ярославской области

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Любимский аграрно-политехнический техникум Ярославской области стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2019», учрежденный Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом социальной статистики.

- Также образовательная организация получила сертификат, подтверждающий включение в реестр лучших колледжей и право использования логотипа конкурса, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Общественную награду получила и Великосельская школа Гаврилов-Ямского района. Во всероссийском конкурсе она заняла первое место в номинации «Лучшая сельская школа России».

Организатором этого конкурса выступил Независимый общественный совет. Награждение лауреатов проходило в рамках конференции, посвященной вопросам образования.

ИСТОЧНИК KP.RU