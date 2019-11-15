В Ярославле установили новые спецконтейнеры для сбора использованных батареек

15 Нояб. 17:22 2019-11-15T17:22:31+03:00

Всего же в области на данный момент открыто более 170 пунктов сбора отработанных источников тока. ФОТО: правительство Ярославской области

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Сегодня, во Всемирный день рециклинга – вторичной переработки отходов, в Ярославле открылось 26 новых пунктов для сбора отработанных батареек. Спецконтейнеры установлены в магазинах «Магнит». Таким образом, теперь в городе более 100 мест, куда можно принести пустые аккумуляторы. Ранее контейнеры установили в МФЦ, вузах и некоторых школах.

Все собранные батарейки будут отправляться в комплекс по переработке использованных источников тока, который открылся в Ярославле в начале октября. За это время уже было утилизировано 14 тонн опасных отходов, собранных у населения.

Всего же в области на данный момент открыто более 170 пунктов сбора отработанных источников тока. Они есть в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Угличском и Ярославском районах. В каждом – по несколько точек сбора.

Вся информация о местах, где установлены спецконтейнеры, размещена на специально созданном ресурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU