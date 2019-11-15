2019-11-15T17:22:18+03:00
Общество

Три студентки из Ярославля примут участие в финале премии «Студент года – 2019»

Конкурс будет проходить в Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября
Полина ЗАЙЦЕВА
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Представительницы Ярославской области ранее стали победителями в индивидуальных номинациях заочного этапа национальной премии «Студент года» Российского союза молодежи.Представительницы Ярославской области ранее стали победителями в индивидуальных номинациях заочного этапа национальной премии «Студент года» Российского союза молодежи.Фото: Правительство Ярославской области
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Три студентки ярославских ВУЗов будут бороться в финале Всероссийской премии «Студент года – 2019». Конкурс будет проходить в Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября. Представительницы Ярославской области ранее стали победителями в индивидуальных номинациях заочного этапа национальной премии «Студент года» Российского союза молодежи.

- В номинации «Общественник года» выступит Анастасия Голова из ЯрГУ имени П.Г. Демидова, за право стать «Творческой личностью года» будет бороться Елизавета Рогова, также из ЯрГУ, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - «Старостой года» попытается стать Мария Малыгина из ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.

Всего в рамках премии будут определены победители в семи индивидуальных номинациях. Участвовать в конкурсе будут 600 студентов из 55 субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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