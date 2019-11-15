Елена Темникова 23 ноября в Ярославле

15 Нояб. 15:38 2019-11-15T15:38:26+03:00

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Елена Темникова откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит концерт в Ярославле в рамках масштабного общероссийского тура «Temnikova Tour 2019». Уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу. Королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом «Temnikova 4», который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты со всех трех предыдущих альбомов.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальный образ. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Поклонники популярной певицы услышат музыкальные композиции разных лет:«Не модные», «Бабочки», «Нет связи», «Иди за мной», «Движения», «Фиолетовый» и многие другие.

Место: КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., 53.

Время: 23 ноября в 19:00. Цена: от 1400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU