2019-11-15T15:10:19+03:00
Общество

В Рыбинске переносят троллейбусные сети

Это делается в рамках реконструкции улицы Крестовой
Полина Вачнадзе
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на Крестовой монтируют современные светильники. ФОТО: администрация Рыбинскана Крестовой монтируют современные светильники. ФОТО: администрация Рыбинска
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В настоящее время специалисты переносят контактные троллейбусные сети от Соборной площади до улицы Стоялой. Работы будут проходить поэтапно. Всего на участке от Соборной площади до улицы Луначарского установят 87 стилизованных столбов.

- На них монтируются кронштейны, на которые переносят провода, освобождая старые опоры. Потом их демонтируют. Плитку вокруг старых столбов разберут, опору срежут, а отверстие вновь заложат плиткой, - рассказал директор МБУ «Управление городского хохяйства» Александр Ермилов.

Электрики тоже трудятся, не покладая рук: на Крестовой монтируют современные светильники над пешеходной зоной и проезжей частью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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