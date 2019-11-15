Жители аварийного дома в Борисоглебском районе получили новые квартиры

15 Нояб. 14:37 2019-11-15T14:37:48+03:00

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Жители семи квартир дома на Советской улице в поселке Красный Октябрь, который находится в Борисоглебском районе, скоро отпразднуют новоселье.

В прошлом году весной там обрушилась подъездная стена. Меры тогда приняли оперативно и укрепили плиты подъездного козырька, а также установили бетонные подпорки.

Вскоре жильцов решили расселить, а здание признали аварийным. Для этого из областного и местного бюджета выделили 11 миллионов 600 тысяч рублей. Квартир в самом поселке хватило не всем, и некоторые жильцы отправились в другие поселки и города.

– В настоящее время купили на выделенные средства три новые квартиры в Ростове, четыре – на вторичном рынке жилья в Борисоглебском. До конца месяца планируем дом расселить и перекрыть доступ для посторонних, – рассказал замглавы Борисоглебского сельского поселения Николай Яблоков.

ИСТОЧНИК KP.RU