Ярославец придумал, как отблагодарить вежливых водителей. И это круче, чем поморгать аварийкой!
Ярославец придумал отличный способ поблагодарить водителя, который пропустил вас на дороге или уступил место в потоке. Для этого вам всего лишь понадобится машина с электроприводом багажника, лист бумаги и хорошее настроение.
Видео-инструкцию, как правильно благодарить вежливых участников движения, выложили в группе ЯрославльLivе. Белоснежный «Мерседес» вклинился в крайний правый ряд, чтобы повернуть с улицы Мостецкой на проспект Авиаторов. Услышав «недовольный» сигнал позади, водитель люксовой иномарки нажатием на кнопку в салоне открыл багажник, к крышке которого внутри прикреплен плакат «Спасибо».
-Круто! Побольше бы таких водителей! – оставляют комментарии пользователи.
Это точно круче, чем поморгать аварийкой!.
ИСТОЧНИК KP.RU