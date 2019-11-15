Ярославец придумал, как отблагодарить вежливых водителей. И это круче, чем поморгать аварийкой!

15 Нояб. 13:32 2019-11-15T13:32:28+03:00

Правда, сработает далеко не на всех машинах

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Ярославец придумал отличный способ поблагодарить водителя, который пропустил вас на дороге или уступил место в потоке. Для этого вам всего лишь понадобится машина с электроприводом багажника, лист бумаги и хорошее настроение.

Видео-инструкцию, как правильно благодарить вежливых участников движения, выложили в группе ЯрославльLivе. Белоснежный «Мерседес» вклинился в крайний правый ряд, чтобы повернуть с улицы Мостецкой на проспект Авиаторов. Услышав «недовольный» сигнал позади, водитель люксовой иномарки нажатием на кнопку в салоне открыл багажник, к крышке которого внутри прикреплен плакат «Спасибо».

-Круто! Побольше бы таких водителей! – оставляют комментарии пользователи.

Это точно круче, чем поморгать аварийкой!.

ИСТОЧНИК KP.RU