Ярославцы за 9 месяцев этого года взяли кредитов на 70 миллиардов рублей
Больше всего денег ярославцы берут на потеку – 40% от общего объема областного кредитного портфеля. С января по сентябрь выдано 7290 ипотечных кредитов на общую сумму порядка 13 миллиардов рублей. Средний срок кредитования у ярославцев – 17 лет. Увеличился средний размер ипотеки и составил 1,8 миллиарда рублей против 1,6 – средней сумме, которая выдавалась в 2018 году.
Но, правда, выросли и долги жителей региона, причем на 14%. «Накоплено» уже 45,7 миллиарда рублей.
- Отмечена положительная тенденция к снижению величины просроченных ссуд. Что касается жилищных ипотечных кредитов, то 99% их объема все же гасится ярославцами своевременно, - отметил управляющий Отделением Ярославль Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.
Растут и вклады жителей области. К началу октября их объем превысил 213 миллиардов рублей – это на 7,7% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Большая часть – 87,2% - открыта в российских рублях.
ИСТОЧНИК KP.RU