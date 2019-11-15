Вместе с Дедами Морозами по Рыбинску прокатятся украшенные автомобили горожан
НаШествие Дедов Морозов пройдет в Рыбинске 14 декабря. Стариков-волшебников будет сопровождать красочная автоколонна «АвтоНашествия».
Организаторы приглашают водителей поучаствовать в пробеге и по-новогоднему украсить свой автомобиль. Самый оригинальный автолюбитель получит сертификат на 500 литров бензина.
В этом году колонна Дедов Морозов двинется на Красную площадь, а «АвтоНашествие» состоится на улице Стоялой в районе площади Дерунова.
– Главное, подойти максимально креативно к оформлению своего автомобиля. Приветствуется новогодняя атрибутика, аксессуары, музыкальное сопровождение, – поделились в управлении культуры города Рыбинска.
Обязательное условие конкурса - участие оформленных автомобилей в праздничном шествии.
ИСТОЧНИК KP.RU