2019-11-15T12:19:17+03:00
Общество

Вместе с Дедами Морозами по Рыбинску прокатятся украшенные автомобили горожан

Самый оригинальный водитель получит сертификат на 500 литров бензина
Екатерина РЯБЦЕВА
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"АвтоНашествие" прокатится по улице Стоялой"АвтоНашествие" прокатится по улице СтоялойФото: Администрация Рыбинска
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НаШествие Дедов Морозов пройдет в Рыбинске 14 декабря. Стариков-волшебников будет сопровождать красочная автоколонна «АвтоНашествия».

Организаторы приглашают водителей поучаствовать в пробеге и по-новогоднему украсить свой автомобиль. Самый оригинальный автолюбитель получит сертификат на 500 литров бензина.

В этом году колонна Дедов Морозов двинется на Красную площадь, а «АвтоНашествие» состоится на улице Стоялой в районе площади Дерунова.

– Главное, подойти максимально креативно к оформлению своего автомобиля. Приветствуется новогодняя атрибутика, аксессуары, музыкальное сопровождение, – поделились в управлении культуры города Рыбинска.

Обязательное условие конкурса - участие оформленных автомобилей в праздничном шествии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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