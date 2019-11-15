2019-11-15T12:11:38+03:00
Общество

Ярославцы задолжали за услуги ЖКХ более 1,3 миллиарда рублей

В работе у судебных приставов региона находится 56 тысяч производств по долгам за комуслуги
Полина Вачнадзе
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Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании.Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Одна из мер взыскания долгов с таких должников – поквартирные обходы. В Ярославле не так давно прошел такой рейд: в течение нескольких часов приставы районного отдела вместе с представителями жилищно-коммунального хозяйства обошли более 100 адресов. В итоги некоторые неплательщики погасили свои долги, в 12 случаях был наложен арест на имущество.

- Как показывает практика, подобные рейды приносят результаты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. – Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании более 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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