Ярославцы задолжали за услуги ЖКХ более 1,3 миллиарда рублей

15 Нояб. 12:11 2019-11-15T12:11:38+03:00

Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В работе у судебных приставов региона находится 56 тысяч производств по долгам за комуслуги

Изменить размер текста: A A

Одна из мер взыскания долгов с таких должников – поквартирные обходы. В Ярославле не так давно прошел такой рейд: в течение нескольких часов приставы районного отдела вместе с представителями жилищно-коммунального хозяйства обошли более 100 адресов. В итоги некоторые неплательщики погасили свои долги, в 12 случаях был наложен арест на имущество.

- Как показывает практика, подобные рейды приносят результаты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. – Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании более 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU