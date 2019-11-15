Ярославцы задолжали за услуги ЖКХ более 1,3 миллиарда рублей
Одна из мер взыскания долгов с таких должников – поквартирные обходы. В Ярославле не так давно прошел такой рейд: в течение нескольких часов приставы районного отдела вместе с представителями жилищно-коммунального хозяйства обошли более 100 адресов. В итоги некоторые неплательщики погасили свои долги, в 12 случаях был наложен арест на имущество.
- Как показывает практика, подобные рейды приносят результаты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. – Всего в Управлении в текущем году на исполнении находилось более 56 тысяч исполнительных о взыскании более 1,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU