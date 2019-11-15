В ярославском общественном транспорте штраф для «зайцев» может вырасти в пять раз

15 Нояб. 11:53 2019-11-15T11:53:53+03:00

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Законотворцы предлагают увеличить штраф за проезд без билета со 100 до 500 рублей, неоплаченный провод багажа тоже ударит по кошельку – тоже минус 500 рублей из семейного бюджета. Как говорится в проекте закона, делается это для совершенствования механизма привлечения к административной ответственности граждан за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа.

Кроме того, привлечь «зайцев» к административной ответственности смогут не только комиссии, но и сотрудники областного департамента транспорта.

- И кто же вам косарь отдаст? Наивные наши. Так уж лучше на такси, хоть знаешь, кому деньги отдаешь, - в одном подобном ключе отреагировали на сообщение об увеличении штрафов участники группы «Жесть Ярославля» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU