В ярославском общественном транспорте штраф для «зайцев» может вырасти в пять раз
Законотворцы предлагают увеличить штраф за проезд без билета со 100 до 500 рублей, неоплаченный провод багажа тоже ударит по кошельку – тоже минус 500 рублей из семейного бюджета. Как говорится в проекте закона, делается это для совершенствования механизма привлечения к административной ответственности граждан за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа.
Кроме того, привлечь «зайцев» к административной ответственности смогут не только комиссии, но и сотрудники областного департамента транспорта.
- И кто же вам косарь отдаст? Наивные наши. Так уж лучше на такси, хоть знаешь, кому деньги отдаешь, - в одном подобном ключе отреагировали на сообщение об увеличении штрафов участники группы «Жесть Ярославля» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU