Одаренные ярославские дети смогут учиться в центре Юрия Башмета

15 Нояб. 10:57 2019-11-15T10:57:29+03:00

Художественный руководитель образовательного центра Юрий Башмет долго шел к этому проекту Фото: Правительство Ярославской области

Он откроется в нашем городе в 2020 году

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В Ярославской области появится образовательный центр Юрия Башмета. Соглашение об этом подписали на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который в эти дни проходит в культурной столице.

Такие проекты реализованы уже в 13 городах России. Они по очереди стартовали шесть лет назад – с 2013 года.

В нашем городе образовательный центр откроется в 2020 году на базе музыкального училища имени Л.В. Собинова.

– Центр создаст новые возможности для одаренных ребят со всего региона, – считает заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В течение года на его площадке известные деятели искусства, российские и зарубежные педагоги будут проводить мастер-классы по разным специальностям, семинары и творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU