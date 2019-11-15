2019-11-15T10:57:29+03:00
Общество

Одаренные ярославские дети смогут учиться в центре Юрия Башмета

Он откроется в нашем городе в 2020 году
Екатерина РЯБЦЕВА
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Художественный руководитель образовательного центра Юрий Башмет долго шел к этому проектуХудожественный руководитель образовательного центра Юрий Башмет долго шел к этому проектуФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области появится образовательный центр Юрия Башмета. Соглашение об этом подписали на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который в эти дни проходит в культурной столице.

Такие проекты реализованы уже в 13 городах России. Они по очереди стартовали шесть лет назад – с 2013 года.

В нашем городе образовательный центр откроется в 2020 году на базе музыкального училища имени Л.В. Собинова.

– Центр создаст новые возможности для одаренных ребят со всего региона, – считает заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В течение года на его площадке известные деятели искусства, российские и зарубежные педагоги будут проводить мастер-классы по разным специальностям, семинары и творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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