Доходы бюджета Ярославля в следующем году составят 20,3 миллиарда рублей
Проект бюджета на ближайшие три года готов, сегодня его передадут на рассмотрение в муниципалитет.
Доходная часть бюджета, согласно планам, составит 20,3 миллиарда рублей. Из этих денег 77% пойдут на реализацию социально значимых проектов.
Например, по проекту «Демография» чуть более 614 миллионов направят на выплаты и пособия по рождению детей. 361 миллион рублей пойдет на строительство яслей и детских садов, 25 миллионов – на строительство физкультурно-спортивного комплекса на улице Спартаковской.
- Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» мы построим школу на 750 мест в микрорайоне Сокол, на эти цели направим 236 миллионов рублей и продолжим участвовать в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Кроме того, продолжим благоустраивать дворы и парки, а также реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти нужды заложен миллиард, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.
26 ноября в городе пройдут публичные слушания по бюджету. Они состоятся по адресу: Ярославль, улица Андропова, 6. Начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU