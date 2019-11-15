87-летняя бабушка из Ярославской области отдала мошенникам много денег за прибор «от всех болезней»

15 Нояб. 10:41 2019-11-15T10:43:29+03:00

У бабушки пропало около 60 тысяч рублей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А потом поняла, что попалась на удочку мошенников

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К 87-летней бабушке, проживающей в Некрасовском районе, пришли странные люди.

Мужчина и женщина сказали пенсионерке, что у них есть прибор, который поможет ей избавиться «от всех болезней». Наивная бабушка поверила мошенникам, вынесла пакет со сбережениями и предложила им взять столько денег, сколько они хотят за чудо-вещь. В результате у нее пропало почти 60 тысяч рублей.

Через несколько дней пожилая женщина обратилась в полицию.

– Следственным отделом возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве. – Полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Правоохранители обращаются к пенсионерам и просят их не быть доверчивыми и не впускать к себе в квартиры незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU