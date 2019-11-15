87-летняя бабушка из Ярославской области отдала мошенникам много денег за прибор «от всех болезней»
К 87-летней бабушке, проживающей в Некрасовском районе, пришли странные люди.
Мужчина и женщина сказали пенсионерке, что у них есть прибор, который поможет ей избавиться «от всех болезней». Наивная бабушка поверила мошенникам, вынесла пакет со сбережениями и предложила им взять столько денег, сколько они хотят за чудо-вещь. В результате у нее пропало почти 60 тысяч рублей.
Через несколько дней пожилая женщина обратилась в полицию.
– Следственным отделом возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве. – Полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Правоохранители обращаются к пенсионерам и просят их не быть доверчивыми и не впускать к себе в квартиры незнакомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU