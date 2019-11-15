2019-11-15T10:22:05+03:00
Общество

В Ярославской области проверили качество воды в реке у менделеевского завода

Результаты будут известны через две недели
Полина Вачнадзе
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С помощью телескопического алюминиевого штока есть возможность забрать пробы с глубины до шести метров. ФОТО: правительство Ярославской областиС помощью телескопического алюминиевого штока есть возможность забрать пробы с глубины до шести метров. ФОТО: правительство Ярославской области
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Специалисты провели выездное обследование территории ОАО «НПЗ имени Менделеева» при помощи нового мобильного экологического комплекса. На заводе постоянно ведется мониторинг уровня содержимого кислогудронных прудов и проводится анализ сточных вод по 21 показателю. Это мера необходима для предотвращения загрязнения реки Печегды, которая впадает в Волгу.

В этот раз впервые воду проверили при помощи нового мобильного экологического комплекса, он предназначен для отбора проб и автоматизированного измерения состояния различных сред. С помощью телескопического алюминиевого штока есть возможность забрать пробы из ванн, цистерн, шахт и водоемов с глубины до шести метров.

Сегодня, говорят специалисты, несмотря на дожди и даже периодически выпадающий снег, уровень кислогудронных прудов не вызывает опасения, риск перелива воды через дамбы нет, запас до верха – 83 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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