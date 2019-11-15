Ложный донос: пьяный ярославец сказал полицейским, что на него напали с ножом
На самом деле он просто разбил телефон и не хотел семейных конфликтов
Полиция провела расследование и не нашла состава преступленияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района позвонил 32-летний местный житель. Он рассказал, что на него кто-то напал с ножом и разбил мобильник.
Правоохранители начали расследование, но оно ни чем не увенчалось. Позже выяснилось, что мужчина был пьян, сам разбил свой гаджет, и, чтобы в семье не было конфликта, решил подстроить нападение.
– По факту заведомо ложного доноса возбудили уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь он ответит перед семьей и законом за свое безответственное поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU