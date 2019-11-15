«Ярославич» завелся после щелчка по носу

15 Нояб. 09:47 2019-11-15T09:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Просто удивительно несобранно действовали ярославские волейболисты в самом начале своего первого матча в домашнем туре первенства России по «Высшей лиге А» против стерлитамакского «Тархана». Впечатление было такое, словно игроки впервые собрались в одну команду. Особенно плохо было с атакой, где должно набираться основное количество очков. Связующий Алексей Сакеев вроде бы делал почти идеальные вторые передачи, но и доигровщики Иван Пискарев и Рафаэл Мигел, и диагональный Сергей Локтионов попадали мячом в аут или в сетку.

С приемом тоже у ярославцев было не безупречно, потому к середине сета «Ярославич» уже «горел» - 8:13. Тогда Сакеев стал разнообразить атаки первым темпом, что вместе с ошибками соперников позволило почти ликвидировать отставание – 20:21. Однако концовка была скомкана, что получилось вроде щелчка по чересчур задранному носу.

Щелбан возымел благотворное действие на наших парней. Второй сет они провели совсем на другом настрое. Сразу ушли в отрыв – 7:2, который только наращивали далее, совсем исключив удары в аут.

Решающей стала третья партия, где должна была определиться команда, которой уже не светит полноценная победа из-за проигрыша двух сетов. Вот тут обе команды буквально зубами цеплялись за каждый мяч, за каждое очко. Игра шла очко в очко, без отрывов, до самой концовки, где все должны были решить нервы. Крепче они оказались у ярославцев, которые весь сет были на очко впереди, а брейковое принес удар Локтионова.

Проигрышем третьего сета «Тархан» был буквально смят и в четвертом уже не оказал серьезного сопротивления «Ярославич» - «Тархан» (Стерлитамак) - 3:1(21:25, 25:18, 28:26, 25:16).

ИСТОЧНИК KP.RU