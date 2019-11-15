2019-11-15T09:17:49+03:00
Общество

Рыбинец схитрил и обманул магазин на 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничестваВ Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничестваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хитрую комбинацию провернул житель Рыбинска на днях. Его знакомый в электротехническом магазине на улице Советской заказал товары и внес за них предоплату в 300 тысяч рублей. В момент оформления документов мужчина, которого сейчас подозревают в мошенничестве, все видел и слышал. А через час он вернулся в магазин и забрал предоплату, заявив, что покупатель передумал и товар будет оплачен по безналичному расчету. Однако это деньги реальному покупателю так и не вернул – потратил.

Сейчас дело расследуется следственным управление МУ МВД России «Рыбинское». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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