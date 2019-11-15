«Бронепоезд» обошелся без галстука

15 Нояб. 09:05 2019-11-15T09:05:12+03:00

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Давно уже притчей во языцех стала шутка о том, что тренеру команды на день его рождения игроки вместо победы дарят галстук. Вот и наставнику нашего «бронепоезда» Майку Пелино, отмечающего на этой неделе день рождения, предстояло ждать, что же преподнесут ему подопечные в матче против нижнекамского «Нефтехимика», понаделавшего недавно грохоту в КХЛ своими десятью победами подряд. Даже над СКА. Были опасения, что и в «Арене-2000» гости могут грохнуть.

И надо сказать, что грохот действительно получился. Но не с той стороны. Подопечные машиниста «бронепоезда» с первой минуты повели игру так, что про галстук никто не вспоминал. Уже на первой минуте резкий прессинг ярославцев в чужой зоне позволил Артему Ильенко из-за ворот выложить шайбу Степану Санникову, «лопата» которого зажгла за воротами красный свет – 1:0. Этот гол стал предвестником грохота, с которым атаки «бронепоезда» одна за другой накатывали на ворота гостей. Наши парни переигрывали гостей буквально в каждом эпизоде, демонстрируя мастерство на высоких скоростях. Неудивительно, что к первому перерыву это преимущество материализовалось на табло в 3:0 после бросков Антона Ландера, добившего шайбу после мощного щелчка Магнуса Пяярви, и Дениса Алексеева, которому Николай Коваленко доверил завершение своего виртуозного прохода.

Гости попытались во втором периоде поймать контригру, но обороны «бронепоезда» и вратарь Александр Лазушин действовали четко. А когда гости осознали, что не получается у них, тут же получился залп у «бронепоезда», за четыре минуты отгрузившего гостям те же три шайбы, что и в первом периоде. Сначала Якуб Накладал броском от синей пробил кипера. Потом трио шведов Кронвалл, Пяярви и Ландер укатали оборону. А самый эффектный грохот получился у Григория Денисенко, изящно проскользнувшего на «пятак» и с неудобной руки реализовавшего большинство. И все же игра ярославцев на запредельных скоростях сказалась в третьем периоде. Перевес в шесть шайб как-то не настраивал на битву. К тому же, судья стали удалять наших на ровном месте. Отбивались без полной выкладки, что и позволило гостям слегка пошуметь на последних минутах и пощекотать нервы.

«Локомотив» - «Нефтехимик» - 6:3(3:0; 3:0;0:3)

ИСТОЧНИК KP.RU