В Гаврилов-Яме отец-алкоголик не платил алименты и задолжал своей дочери

15 Нояб. 08:35 2019-11-15T08:35:28+03:00

Мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Гаврилов-Яме состоялся суд над 41-летним нерадивым отцом, который задолжал собственной дочери по алиментам. Установлено, что мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей.

- При этом в указанный период времени мужчина не трудоустраивался, в центр занятости населения в целях поиска работы не обращался. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Мужчина состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: хронический алкоголизм.

Суд признал горе-отца виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU