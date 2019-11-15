2019-11-15T08:35:28+03:00
Общество

В Гаврилов-Яме отец-алкоголик не платил алименты и задолжал своей дочери

Мужчина на год отправится в колонию-поселение
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей.Мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Гаврилов-Яме состоялся суд над 41-летним нерадивым отцом, который задолжал собственной дочери по алиментам. Установлено, что мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей.

- При этом в указанный период времени мужчина не трудоустраивался, в центр занятости населения в целях поиска работы не обращался. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Мужчина состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: хронический алкоголизм.

Суд признал горе-отца виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24