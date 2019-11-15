В Гаврилов-Яме отец-алкоголик не платил алименты и задолжал своей дочери
В Гаврилов-Яме состоялся суд над 41-летним нерадивым отцом, который задолжал собственной дочери по алиментам. Установлено, что мужчина не переводил выплаты с июня по сентябрь 2019 года, накопив долг более 44 тысяч рублей.
- При этом в указанный период времени мужчина не трудоустраивался, в центр занятости населения в целях поиска работы не обращался. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Мужчина состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: хронический алкоголизм.
Суд признал горе-отца виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU