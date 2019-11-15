2019-11-15T07:09:34+03:00
Общество

В посёлке Борисоглебском Ярославской области появился сквер

Изюминкой зоны отдыха стал пруд с рыбами
Полина ЗАЙЦЕВА
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В зоне отдыха обустроены пешеходные дорожки, установлены светильники, скамейки и урны.В зоне отдыха обустроены пешеходные дорожки, установлены светильники, скамейки и урны.Фото: Правительство Ярославской области
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В посёлке Борисоглебском Ярославской области завершились работы по созданию сквера в районе Советской улицы. Его изюминкой стал пруд, в котором водится рыба.

- В зоне отдыха обустроены пешеходные дорожки, установлены светильники, скамейки и урны, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Помимо этого, рядом со сквером появилась специальная площадка для стоянки автобусов и автомобильная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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