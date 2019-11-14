Ярославский следственный комитет ищет пострадавших от рук недобросовестного работодателя

14 Нояб. 18:39 2019-11-14T18:39:56+03:00

- По данным следствия, заработная плата не выплачивалась около полугода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Уголовное дело по этой статье возбуждено в отношении 51-летней жительницы Ярославля, которая является генеральным директором ООО «»Фабрика деликатесов» в поселке Дубки.

- По данным следствия, заработная плата сотрудникам не выплачивалась с декабря 2018 года по июль 2019 года. Точная сумма задолженности и количество пострадавших устанавливается, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.

В связи с этим ведомство просит всех граждан, работавших в «Фабрике деликатесов», но полностью или частично не получивших положенные им деньги, обратиться в следственный отдел по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 6. Телефон: 8(4852) 72-65-26, 8-915-990-77-98.

ИСТОЧНИК KP.RU