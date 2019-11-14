Водитель автобуса «Ярославль – Переславль» умер на автостанции

14 Нояб. 18:29 2019-11-14T18:29:31+03:00

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57-летний мужчина довез пассажиров из Ярославля до автостанции в Переславле, пошел поставить отметку в путевой лист и собирался обратным рейсом вернуться в областной центр. Но тут ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но она уже ничем помочь не могла. 57-летний водитель автобуса скончался. По предварительной информации, у него оторвался тромб.

Известно, что мужчина благополучно прошел предрейсовый осмотр, жалоб на здоровье в тот день у него не было. Плановую медицинскую комиссию он также проходил, причем не так давно, в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU